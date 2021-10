Les super-héros ne font pas de super mots de passe ; Mozilla livre son top 10 des super pas sécurisés

Bon, vous en conviendrez, comme souvent avec ce type de classement, il n’y pas vraiment d’enseignement à en tirer ; on peut supposer que beaucoup de gens, amenés à se créer des comptes pour parfois tout et n’importe quoi et devant choisir un mot de passe, utilisent le premier qui leur vient à l’esprit, plus par formalité que par réel souci de sécurité. Tout au plus cela donne une idée du degré de popularité de tous ces super-héros.