Cette semaine, une vente aux enchères exceptionnelle va être organisée. Elle va permettre à d'éventuelles acquéreurs d'acheter des noms de domaine extrêmement intéressants (et d'autres un peu plus drôles).
Il y a des noms de domaine plus marquants que d'autres. On connait tous la rocambolesque façon dont la France a finalement réussi à obtenir au final le nom de domaine « France.com », acquis par un Franco-américain en 1994, et rétrocédé par une décision de justice américaine à notre gouvernement seulement en 2021. Si les noms de domaine qui vont être mis en vente ne sont pas d'une telle importance, certains pourraient bien intéresser, stratégiquement parlant.
De nombreux noms de domaine saisis vont être vendus
Le 16 janvier dernier, la société Klarsen SA (qui possédait notamment la marque Actiplay) voyait l'ensemble de ses noms de domaine saisie par huissier auprès de l'Afnic. La société arrive au bout d'un contentieux avec PADAM, qui lui avait accordé un crédit-vendeur, et qui s'est notamment terminé par cette saisie des noms de domaine.
Au total, ce sont ainsi des dizaines et des dizaines de noms de domaine qui ont été récupérés, et qui vont ensuite être mis aux enchères par Boischaut Enchères. Ils appartiennent ainsi à un ensemble dont la mise en vente est programmée pour ce mercredi 20 mai à Rambouillet.
Quelques milliers d'euros pour acquérir jouer.fr ou livre.fr
Et il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Certains nom de domaines très sérieux comme concours.fr (estimé entre 1000 et 2000 euros), gagner.fr (1000 à 2000 euros) ou jouer.fr (1000 à 2000 euros) seront ainsi mis à disposition. Le clou du spectacle, et qui devrait attirer le plus de regards, devrait être livre.fr (2000 à 4000 euros) qui devrait intéresser le secteur de l'édition - un nom de domaine pareil pouvant aider à asseoir la crédibilité d'une marque.
On peut noter aussi que durant la même vente, des noms de domaine un peu plus « exotiques » seront aussi proposés au public. Les amateurs de pression pourront ainsi orienter leur regard vers un « binouze.fr » (estimé entre 360 et 720 euros) quand d'autres petits malins pourraient bien vouloir s'offrir le « 69.fr » (estimé entre 2000 et 4000 euros).