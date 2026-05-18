Le 16 janvier dernier, la société Klarsen SA (qui possédait notamment la marque Actiplay) voyait l'ensemble de ses noms de domaine saisie par huissier auprès de l'Afnic. La société arrive au bout d'un contentieux avec PADAM, qui lui avait accordé un crédit-vendeur, et qui s'est notamment terminé par cette saisie des noms de domaine.

Au total, ce sont ainsi des dizaines et des dizaines de noms de domaine qui ont été récupérés, et qui vont ensuite être mis aux enchères par Boischaut Enchères. Ils appartiennent ainsi à un ensemble dont la mise en vente est programmée pour ce mercredi 20 mai à Rambouillet.