L'Afnic est l'association chargée par l'État de gérer les noms de domaine en .fr. Chaque année, elle publie une enquête sur la perception de cette extension. La dernière a été menée entre octobre et novembre 2025 auprès de 2 000 Français et 1 000 TPE/PME. 85,2% des Français connaissent le .fr sans qu'on ait besoin de le leur rappeler. Cette notoriété spontanée affiche une hausse annuelle de 10 points (74,8% en 2025). La progression touche aussi les jeunes de 16-25 ans (+9,6 points à 74,7%) et les TPE/PME (+6,1 points à 79,9%).

Cette notoriété s'accompagne d'une image globalement très positive. 99% des TPE/PME déclarent avoir une bonne perception du .fr, dont 67% "très bonne". Le grand public n'est pas loin derrière (97%), et les jeunes affichent un taux de 98%. La gestion française de l'extension reste le premier facteur de confiance. Ce critère est cité par 48% des Français (+5 points en un an) et 54% des 16-25 ans (+11 points). La sécurité et la fiabilité arrivent juste derrière à 47% (+3 points). L'extension est aussi associée à un avantage de référencement géographique (55% des TPE/PME, 47% du grand public, 53% des jeunes), à la valorisation du savoir-faire français (45% des TPE/PME, 39% du grand public, 43% des jeunes) et à la crédibilité de l'adresse internet (42% des TPE/PME, 36% du grand public, 43% des jeunes).

Chez les professionnels, 62% des TPE/PME ayant déposé un nom de domaine ont choisi le .fr en premier, contre 33% pour le .com - une préférence en hausse de 19 points par rapport à l'an dernier. Pour la population nationale, le .fr s'impose aussi (53%) devant le .com (34%), même si les jeunes penchent davantage vers le .com (44% contre 35% pour le .fr). Bon, dans les faits, il est aussi tout à fait possible que le nom de domaine en .com était déjà réservé et que les entreprises et les particuliers se soient rabattus sur la gtld .fr.