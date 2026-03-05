L'enquête annuelle de l'Afnic publiée fin février 2026 montre une progression nette du .fr auprès des Français et des PME. Les chiffres du registrar Gandi viennent d'ailleurs confirmer cet élan avec une augmentation des nouveaux enregistrements.
Quand une entreprise ou un particulier choisit son nom de domaine, l'extension, ou la tdl, n'est pas complètement anodine. D'une certaine manière, elle traduit une identité numérique, laquelle est d'emblée mise en avant, soit sur l'URL du site, soit dans l'adresse email. Et les Français l'ont bien compris.
Le .fr, premier choix des TPE/PME pour des raisons concrètes
L'Afnic est l'association chargée par l'État de gérer les noms de domaine en .fr. Chaque année, elle publie une enquête sur la perception de cette extension. La dernière a été menée entre octobre et novembre 2025 auprès de 2 000 Français et 1 000 TPE/PME. 85,2% des Français connaissent le .fr sans qu'on ait besoin de le leur rappeler. Cette notoriété spontanée affiche une hausse annuelle de 10 points (74,8% en 2025). La progression touche aussi les jeunes de 16-25 ans (+9,6 points à 74,7%) et les TPE/PME (+6,1 points à 79,9%).
Cette notoriété s'accompagne d'une image globalement très positive. 99% des TPE/PME déclarent avoir une bonne perception du .fr, dont 67% "très bonne". Le grand public n'est pas loin derrière (97%), et les jeunes affichent un taux de 98%. La gestion française de l'extension reste le premier facteur de confiance. Ce critère est cité par 48% des Français (+5 points en un an) et 54% des 16-25 ans (+11 points). La sécurité et la fiabilité arrivent juste derrière à 47% (+3 points). L'extension est aussi associée à un avantage de référencement géographique (55% des TPE/PME, 47% du grand public, 53% des jeunes), à la valorisation du savoir-faire français (45% des TPE/PME, 39% du grand public, 43% des jeunes) et à la crédibilité de l'adresse internet (42% des TPE/PME, 36% du grand public, 43% des jeunes).
Chez les professionnels, 62% des TPE/PME ayant déposé un nom de domaine ont choisi le .fr en premier, contre 33% pour le .com - une préférence en hausse de 19 points par rapport à l'an dernier. Pour la population nationale, le .fr s'impose aussi (53%) devant le .com (34%), même si les jeunes penchent davantage vers le .com (44% contre 35% pour le .fr). Bon, dans les faits, il est aussi tout à fait possible que le nom de domaine en .com était déjà réservé et que les entreprises et les particuliers se soient rabattus sur la gtld .fr.
Reste que selon l'Afnic, ce choix s'appuie aussi sur une réalité de confiance des consommateurs envers le site web d'une entreprise. Pour 67% des Français, le site web d'une entreprise est perçu comme le canal le plus fiable pour acheter en ligne, loin devant les marketplaces (17%) et les réseaux sociaux (6%). Par ailleurs, 73% des répondants estiment que le site permet de s'informer sérieusement sur une marque, devant les plateformes d'avis (48%). Pour une PME, choisir le .fr, c'est donc jouer sur les deux tableaux : renforcer une crédibilité que les consommateurs accordent déjà naturellement au site web, et y ajouter un signal de fiabilité lié à l'ancrage français.
Gandi confirme l'adoption avec des données d'enregistrement en hausse
Le registrar français Gandi gère plus de 300 000 noms en .fr. L'entreprise explique que sur 2025, les créations mensuelles ont progressé de 20% à 80% selon les mois par rapport à l'année précédente, avec 180 nouveaux clients par semaine en moyenne. Depuis août dernier, l'offre centrée sur le .fr et la souveraineté numérique génère 1 200 nouvelles instances mensuelles.
Pour Arnaud Franquinet, PDG de Gandi, "le choix du .fr devient un arbitrage stratégique, basé sur la juridiction, la maîtrise des données, l'indépendance aux plateformes extra-européennes." Les PME, dit-il, "ne raisonnent plus uniquement en visibilité internationale" . Selon lui, elles pensent aussi à savoir qui contrôle leur adresse internet et sous quelle loi.