OpenClaw est un véritable agent IA prêt à jouer un rôle d’assistant pour répondre à de nombreux besoins de votre quotidien professionnel. Et pour optimiser son bon fonctionnement, son hébergement est un point clé.
En choisissant un hébergement VPS, vous bénéficiez de ressources allouées plus adaptées à vos besoins potentiels. Hostinger vous propose notamment des services réputés dans ce domaine, tout à fait compatibles avec un agent IA tel qu’OpenClaw.
Grâce au code promo CLUBIC, vous pouvez économiser sur les plans d’abonnement VPS d'Hostinger.
Tirez pleinement profit des capacités d’OpenClaw avec un hébergement VPS
Qu’est-ce qu’OpenClaw et comment cet agent IA peut vous rendre service ?
Si vous n’avez pas encore entendu parler d’OpenClaw, c'est un agent basé sur une intelligence artificielle qui peut vraiment faire la différence pour votre activité professionnelle au quotidien.
En effet, intégré à votre service, OpenClaw est bien plus qu’un agent conversationnel. Il peut de manière autonome prendre de nombreuses décisions pour vous faire gagner du temps. Il est capable d’agir à votre place, exécuter du code au point de pouvoir créer ses propres fonctionnalités. Vous définissez également ses limites.
OpenClaw peut jouer pour vous un rôle d’assistant, peut devenir un LLM ayant pour objectif d'analyser et générer du texte, mener des opérations d’automatisation basées sur l’IA, ou encore servir d'agent multi-système.
Vous bénéficiez en plus de la flexibilité de cet agent open-source, dont le code est disponible sur GitHub.
Que vous soyez développeur, entrepreneur spécialisé dans l’automatisation des workflows, créateur technique ou même une personne intéressée par un agent IA prêt à rendre autonomes vos capacités de travail, OpenClaw peut vous aider.
Dépasser les limites de votre environnement en couplant OpenClaw à un hébergement VPS
Le fait est qu’un agent IA autonome aussi performant a besoin de ressources pour pleinement fonctionner 24h/24, 7j/7. Or, s’il peut techniquement être possible d’héberger localement OpenClaw sur un appareil, le plus pratique reste de lui allouer des ressources beaucoup plus importantes à l’aide d’un hébergement VPS adapté.
Cela, car le serveur virtuel privé (VPS), comme son nom l’indique, s’exécute à distance, en comprenant potentiellement des capacités supérieures à ce que peut proposer votre machine.
Pour vous, c’est un gain d’efficience réelle, et donc une optimisation de votre usage de votre agent IA qu’est OpenClaw.
- storage4, 8 ou 16 Go de RAM
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Hostinger vous propose un hébergement VPS prêt à répondre à vos attentes
Adaptez votre plan d’abonnement VPS à votre besoin
L’un des meilleurs hébergeurs VPS du marché vous propose des services vous permettant d’optimiser le bon fonctionnement de votre agent IA OpenClaw.
Tout d’abord, sur le plan des ressources telles que les CPU virtuels, allant de 1 à 8 cœurs, de la mémoire vive, avec de 4 Go à 32 Go disponibles, de 50 à 400 Go d’espace disque au format NVMe, et surtout, du côté de la bande passante.
En effet, pour une vitesse optimisée, les plans d’hébergement VPS d’Hostinger incluent de 4 To à 32 To de bande passante. Cela est donc idéal à coupler avec un usage quotidien d’OpenClaw.
Le VPS d'Hostinger vous permet ainsi de profiter de ressources dédiées à votre besoin et optimisées pour une bonne interconnexion avec votre activité, d’un accès à distance, et d'un fonctionnement 24/7.
De plus, Hostinger s’adapte avec une potentielle évolution de votre plan d’abonnement. Petite astuce supplémentaire, vous avez la possibilité de choisir entre différents serveurs disponibles chez Hostinger, répartis aux 4 coins du monde. Pour une latence optimisée, indiquée par ailleurs au moment de votre souscription, choisissez le meilleur serveur disponible, généralement en fonction de votre géolocalisation.
Quelles sont les offres d’hébergement VPS disponibles chez Hostinger ?
Pour un usage optimal d’OpenClaw selon votre besoin, le choix de votre hébergement VPS est primordial. Pour un rapport qualité/prix appréciable, le plus pratique est de saisir l’un des plans d’abonnement de 2 ans proposés par Hostinger.
En effet, vous pouvez ainsi, en ajoutant le code promo CLUBIC, jusqu’à - 79 % sur le prix de la souscription au mois. Voici les 4 plans d'abonnement VPS disponibles chez Hostinger :
- Pack KVM 1 dès 4,94 €/mois au lieu de 17,49 €/mois (-79%)
- Pack KVM 2 dès 7,19 €/mois au lieu de 21,49 €/mois (-73 %)
- Pack KVM 4 dès 9,89 €/mois au lieu de 35,99 €/mois (-79%)
- Pack KVM 8 dès 19,79 €/mois au lieu de 64,99 €/mois (-76 %)
Tous ces plans d'abonnement s’accompagnent d’un nom de domaine offert pendant 1 an par Hostinger pour votre site Web.
Notez que la TVA peut être ajoutée aux souscriptions affichées en fonction de l’endroit où vous résidez, notamment en France métropolitaine.
Le service client francophone d’Hostinger demeure, à toutes fins utiles, à votre disposition, 24/7. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus avec chaque abonnement.
- storage4, 8 ou 16 Go de RAM
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
La société Hostinger a été fondée en 2004 en Lituanie. Deux décennies plus tard, elle est présente dans le monde entier et la voilà positionnée en seconde position sur le marché global de l'hébergement web. Du site personnel généré en IA avec le website builder au serveur installé sur une solutions VPS performante, le fournisseur couvre la majorité des besoins avec différentes formules (Wordpress, WooCommerce, serveur dédié….). L'entreprise compte aujourd'hui 1000 employés et dispose de ses propres serveurs en France.
- Une gamme extrêmement riche
- Un temps de réponse à toute épreuve
- Serveurs NVMe en France
- Des prix attractifs
- Des prix bas moyennant un engagement