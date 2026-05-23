Si vous n’avez pas encore entendu parler d’OpenClaw, c'est un agent basé sur une intelligence artificielle qui peut vraiment faire la différence pour votre activité professionnelle au quotidien.

En effet, intégré à votre service, OpenClaw est bien plus qu’un agent conversationnel. Il peut de manière autonome prendre de nombreuses décisions pour vous faire gagner du temps. Il est capable d’agir à votre place, exécuter du code au point de pouvoir créer ses propres fonctionnalités. Vous définissez également ses limites.

OpenClaw peut jouer pour vous un rôle d’assistant, peut devenir un LLM ayant pour objectif d'analyser et générer du texte, mener des opérations d’automatisation basées sur l’IA, ou encore servir d'agent multi-système.