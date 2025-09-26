Quand on veut créer un site ou développer une application, louer une machine dans le cloud pour y installer un serveur privé est une solution à ne pas négliger. Offrant la possibilité de déployer des projets de manière simple et rapide, les VPS (serveurs privés virtuels) permettent à leurs utilisateurs de dire adieu aux contraintes matérielles liées à un hébergement à domicile. Bonne nouvelle : ces alternatives sont aujourd'hui accessibles à tous.
Le cloud a simplifié le quotidien de nombreux particuliers et professionnels. Aujourd'hui, les développeurs, concepteurs de sites et autres personnes exerçant un métier technique misent sur cette technologie pour déployer et tester leurs projets en toute autonomie. De nombreuses solutions permettent aujourd'hui d'héberger ces applications. Mais rares sont celles qui allient qualité, performance et petit prix.
Pourquoi créer un serveur privé Windows/Linux ?
Les VPS sont une excellente alternative aux serveurs dédiés. Flexibles et économiques, ils permettent de déployer et de tester facilement des projets de sites ou d'applications.
Un outil simple pour tester vos projets et dire adieu aux serveurs dédiés
Disposant de leurs propres ressources et systèmes, les VPS sont particulièrement prisés par les professionnels à la recherche d'hébergements fiables, flexibles et sécurisés. Disponibles dans le cloud et offrant un contrôle accru, ils sont moins chers et plus simples à configurer qu'un serveur dédié.
Les VPS sont particulièrement utiles aux développeurs, concepteurs de sites et agences web. Ils peuvent, par exemple, servir à héberger des sites d'e-commerce ou des sites dont les besoins dépassent les offres d'hébergement partagé. On peut aussi utiliser un serveur privé virtuel pour créer des environnements de test afin de développer des applications.
Une solution économique et ultra-personnalisable
L'une des grandes forces du VPS, c'est sa flexibilité et son excellent rapport qualité-prix. Il est possible d'adapter cet hébergement et de n'utiliser que les ressources cloud dont on a vraiment besoin. On accède à une mémoire, du stockage et un processeur sans avoir à payer aussi cher qu'un serveur dédié.
Le VPS est également hautement personnalisable : il permet d'avoir la main sur la configuration matérielle et logicielle de son serveur. On peut adapter l'environnement à ses besoins, ce qui en fait une solution de choix pour tous ceux qui développent des projets nécessitant un juste équilibre entre flexibilité et performance.
VPS Lite d’Infomaniak, une solution incontournable pour créer un serveur privé Windows / Linux
De nombreux développeurs et créateurs de sites web font aujourd'hui confiance à la solution VPS Lite d'Infomaniak. Voici pourquoi.
Un outil flexible, sécurisé et hébergé en Suisse
Pensée, entre autres, pour les développeurs, les petites entreprises et tous ceux qui souhaitent héberger des applications dans le cloud, la solution VPS Lite a été créée par Infomaniak. Cette société dotée de 30 années d'expérience est réputée pour l'excellence de ses services. Ses solutions sont toutes hébergées en Suisse au sein d'infrastructures éco-responsables et hautement sécurisées, certifiées ISO 9001, 27001, 14001 et 50001.
Proposant un accès root complet, VPS Lite permet de déployer des serveurs Windows ou Linux en un clic. Cette solution scalable met à disposition des ressources garanties et s'adapte à une grande variété de besoins. Les utilisateurs bénéficient d'un trafic illimité, d'une bande passante de 500 Mb/s, de processeurs AMD EPYC réputés pour leur puissance et d'un stockage NVME ultra-rapide. Une protection avancée est également incluse, avec un pare-feu et une protection DDoS.
Une solution évolutive et accessible à tous les budgets
En optant pour VPS Lite, les utilisateurs ont la possibilité de choisir parmi une large sélection de distributions, telles que Debian, Ubuntu, FreeBSD, OpenSUSE, CentOS et bien d'autres. Pour les serveurs Windows, plusieurs versions sont également disponibles : Windows Server 2025, 2022 ou 2019 (éditions Standard ou Database, avec licence incluse) ainsi que Windows 10 et 11 (en version d'évaluation).
Afin de s'adapter à tous les besoins, Infomaniak a mis au point plusieurs abonnements, mensuels ou annuels (les utilisateurs qui optent pour une formule annuelle bénéficient de 10 % de réduction) :
- Pour un Serveur Linux, les tarifs démarrent à 2,70 euros par mois en tarification annuelle pour 1 vCPU, 2 Go de RAM et 20 Go d'espace disque ;
- Pour un serveur Windows, les tarifs démarrent à 7,65 euros par mois en tarification annuelle pour les mêmes spécifications.
Déployez dès maintenant la distribution Windows/Linux de votre choix avec VPS Lite d’Infomaniak
Envie de découvrir VPS Lite ? On vous explique comment créer votre premier serveur et faire évoluer votre projet.
Créez votre premier serveur VPS Lite en quelques minutes
La création d'un serveur VPS Lite ne prend quelques minutes. Rendez-vous sur la page de présentation de la solution et cliquez sur le bouton « Démarrer maintenant ».
Il faut ensuite suivre ces quelques étapes :
- Indiquez le compte à utiliser (ou créez-en un, si besoin est) ;
- Choisissez l'offre VPS Lite ;
- Sélectionnez le système à installer et définissez un mot de passe administrateur Windows (pour Linux, vous devrez générer un clé privée et une clé publique) ;
- Choisissez la version du système et la durée d'utilisation du serveur (1 mois ou 1 an) ;
- Ajoutez, si besoin est, les options Swiss Backup et Renewal Garanty à votre commande ;
- Validez votre commande puis réglez votre abonnement VPS Lite.
Après une courte attente, vous accéderez au tableau de bord de votre serveur. Plusieurs actions rapides seront notamment disponibles : vous pourrez arrêter, réinitialiser ou redémarrer votre serveur, ouvrir vos consoles VNC, gérer vos clés publiques et configurer votre firewall.
Il ne vous restera plus qu'à utiliser les informations fournies dans le tableau de bord pour vous connecter à votre serveur privé virtuel (en SSH pour Linux ou en RDP pour Windows).
Envie d’aller plus loin ? Découvrez l’offre VPS Cloud
Soucieux de s'adapter à tous les besoins, Infomaniak a également lancé VPS Cloud Linux/Windows. Permettant les sauvegardes instantanées, cette offre adaptée aux projets plus ambitieux va plus loin que VPS Lite :
- La vitesse de connexion est de 10 Gb/s, contre 500 Mb/s pour l'offre VPS Lite ;
- Elle offre une disponibilité de 99,99 % (ce n'est pas garanti avec VPS Lite) ;
- On peut augmenter ou réduire les ressources VPS au fil de l'eau (avec VPS Lite, on ne peut que les augmenter).
Quels que soient les besoins de votre projet, vous pourrez trouver chez Infomaniak une offre adaptée. Grâce à VPS Lite ou VPS Cloud, vous avez en main toutes les ressources pour héberger, développer ou tester vos sites web et applications en alliant performance et sécurité. N'hésitez pas à découvrir ces solutions dès aujourd'hui en vous rendant sur le site web d'Infomaniak.