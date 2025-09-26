Quand on veut créer un site ou développer une application, louer une machine dans le cloud pour y installer un serveur privé est une solution à ne pas négliger. Offrant la possibilité de déployer des projets de manière simple et rapide, les VPS (serveurs privés virtuels) permettent à leurs utilisateurs de dire adieu aux contraintes matérielles liées à un hébergement à domicile. Bonne nouvelle : ces alternatives sont aujourd'hui accessibles à tous.