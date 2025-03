Vous pensez que sauvegarder vos données relève du parcours du combattant ? Respirez. La technologie a fait de grands pas pour vous simplifier la vie. 55% des sondés affirment qu'un processus entièrement automatique les encouragerait à sauvegarder plus fréquemment. Les constructeurs ont compris votre frustration et proposent désormais des outils intuitifs : disques durs externes jusqu'à 6 To, logiciels de sauvegarde intégrés, options de stockage hybrides.

Le marché évolue rapidement. 56% des utilisateurs utilisent un stockage cloud gratuit, mais 40% ont manqué d'espace ces derniers mois. 46% trouvent le coût du stockage cloud de plus en plus élevé. Cette tendance pousse les consommateurs vers des solutions alternatives comme les disques durs externes (59% des utilisateurs) ou le stockage réseau NAS (19%).

La stratégie recommandée par les experts reste la méthode 3-2-1 : conserver trois copies de ses données, sur deux supports différents, avec une copie distante. Un principe simple qui pourrait transformer les habitudes numériques des 19% de Français qui n'ont pas encore franchi le pas.