Notepad++ appelle ses utilisateurs à l'aide pour supprimer sa contrefaçon

Le site Web en question, notepad[.]plus, a réussi à tromper de nombreux utilisateurs en leur faisant croire qu'il s'agit du site officiel de Notepad++. Cette confusion a conduit les utilisateurs à avertir le développeur de Notepad++, Don Ho, qui a reçu de nombreuses plaintes par courrier électronique, sur les réseaux sociaux et sur les forums concernant ce site Web.

Selon lui, le site Web apparaît en bonne place dans les résultats de recherche lorsque les utilisateurs recherchent « télécharger Notepad++ », ce qui confirme la portée et l'impact de ce copycat.



Pourtant, le site Web trompeur contient un avertissement en bas de page indiquant qu'il s'agit d'un « site Web de fans non officiel » et « non affilié » au projet Notepad++. De plus, le site Web prétend être créé uniquement « à des fins d'information générale et d'éducation », indique que toute information trouvée sur le site Web correspond à leurs opinions personnelles et ne prétend pas refléter les opinions ou les points de vue de Don Ho ou de ses représentants. Mais rien n'y a fait, cette déclaration n'a pas suffi à dissiper la confusion parmi les utilisateurs.

Il convient de noter que le site de fans redirige actuellement les visiteurs vers la page de téléchargement des versions officielles de Notepad++ hébergées sur notepad-plus-plus.org. Une redirection qui ne suffit pas, cette fois, à calmer les craintes de Don Ho. « Ce site recèle des intentions cachées […] et est criblé de publicités malveillantes sur chaque page », affirme-t-il. Ces publicités pourraient inciter les utilisateurs de Notepad++ sans méfiance à cliquer sur des liens générant des revenus pour les administrateurs du site Web non officiel. Le développeur soutient par ailleurs que le « véritable objectif » de ce qu'il a appelé un « site Web parasite » est de « détourner le trafic du site Web légitime Notepad++, notepad-plus-plus.org », ce qui pourrait potentiellement compromettre la sécurité des utilisateurs et nuire à l'intégrité de la communauté Notepad++.