Ubuntu : nos astuces pour économiser la batterie de votre PC portable

Gérer la luminosité de l'écran pour réduire la consommation d'énergie

Ubuntu : modifier la mise en veille

Couper les connexions inutiles de votre distribution

Powertop : gérer votre matériel en toute simplicité

sudo apt install powertop

sudo powertop

TLP : l'économie d'énergie pour les nuls

sudo apt install tlp

sudo tlp start

sudo tlp-stat : obtenir des informations complètes sur votre matériel

sudo tlp bat : passer en mode batterie

sudo tlp ac : passer en mode secteur quand le PC est branché

sudo tlp stop : arrêter le démon TLP

Modifié le 12/03/2018 à 15h47

Si nous ne prétendons pas vous apporter de solution miracle dans cet article, nous vous proposons néanmoins quelques astuces simples à mettre en place afin d'(ou toute autre distro GNU/Linux). Les quelques lignes de commandes à taper ne demandent pas de grosses connaissances techniques, vous pouvez simplement les copier/coller dans votre terminal. Et si vous aussi avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.Sur les PC portables, l'écran est toujours un vrai gouffre énergétique. L'un de vos premiers réflexes doit donc être de faire un tour dans les paramètres de votre distribution afin de. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier directement s'il y en a sur votre portable.N'oubliez pas de mettre un temps d'allumage très court afin que la dalle s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Si Ubuntu consomme beaucoup en activité, c'est l'inverse en veille. N'hésitez donc pas à en profiter !Dans la même veine que l'extinction de l'écran, vous pouvez. Votre distribution propose normalement quelques paramètres dans ce sens. L'idéal est donc de faire en sorte que votre portable GNU/Linux passe en veille le plus régulièrement possible dès qu'il n'est pas utilisé.Dans l'absolu, une extinction totale après un moment d'inactivité conséquent est le mieux. Ce n'est cependant pas la solution la plus simple : à vous de trouver le bon compromis pourTout comme sur un smartphone, autantsi vous ne les utilisez pas. Le gain en énergie ne sera pas aussi significatif qu'en mettant l'écran en veille, mais vous pourrez économiser de la sorte quelques précieuses minutes de batterie. C'est toujours mieux que rien et vous diminuerez par la même occasion les risques d'intrusion.Nous passons maintenant à la vitesse supérieure avec. Ce logiciel disponible gratuitement dans les dépôts Ubuntu permet d'avoir un aperçu de nombreux composants du système et de leur impact sur la consommation.Pour, il suffit d'ouvrir un terminal et d'entrer la commande suivante :Validez avec votre mot de passe et laissez l'installation se dérouler. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à lancer Powertop dans un terminal avec la commande :Ne soyez pas décontenancé par l'interface du terminal : l'usage de ce logiciel est extrêmement simple. Plusieurs écrans vous donneront les infos les plus pertinentes sur la consommation énergétique de votre PC. La touche Tab permet de naviguer entre chaque.Nous nous intéresserons particulièrement au dernier écran. Ce dernier permet d'activer ou désactiver diverses options comme la suspension automatique des ports USB, la coupure du Bluetooth, etc... Utilisez les flèches du clavier pour choisir l'option adéquate et validez avec Entrée. Notez quand même que Powertop fonctionne avec des droits d'administration, et qu'il faut donc faire attention aux options que vous désactivez puisque ce sont des fichiers système qui sont dès lors modifiés.Après quelques modifications, vous devriez constater une augmentation de l'Si Powertop demande de mettre un petit peu les mains dans le cambouis,vise à gérer l'énergie automatiquement du mieux possible. Ce petit logiciel est disponible dans les dépôts officiels de nombreuses distributions GNU/Linux.Tout comme Powertop, il s'installe et se gère en ligne de commande :Une fois installé, le petit utilitaire se lance avec la commande suivante :TLP détectera si votre PC est branché au secteur ou sur batterie afin d'en conséquence. Notez que les PC Lenovo Thinkpad sont mieux supportés par l'utilitaire qui propose des commandes pour gérer le calibrage de la batterie ou le support de multiples batteries.Dans tous les cas, voici quelques commandes qui seront fort utiles :La simplicité est le point fort de TLP qui fonctionnera automatiquement à chaque démarrage de votre laptop GNU/Linux. De toutes les solutions pour économiser la batterie, c'est cette dernière qui a donné les meilleurs résultats sur notre Lenovo Miix 700.