Google dévoile Bristlecone, un processeur quantique de 72 Qubits

RAM doublée pour chaque Qubit

L'autre paramètre : la marge d'erreur de calcul

Modifié le 06/03/2018 à 11h04

Serait donc venu, selon Google, le moment de la suprématie quantique, au-delà duquel aucune machine classique ne peut reproduire les performances d'un calculateur quantique.C'est peut-être une annonce qui fera date dans l'histoire de l'informatique. Lundi 5 mars 2018, à l'occasion d'un meeting à Los Angeles de l', Google a annoncé avoir mis au point un processeur quantique de 72 Qubits, capable de réaliser des calculs plus vite que le plus puissant des supercalculateurs actuels.La machine intégrant ce nouveau processeur a été baptisée. Google affirme qu'elle sera la première à atteindre la « suprématie quantique ». Autrement dit, aucun superordinateur conventionnel ne sera jamais capable d'égaler ses performances. A l'heure actuelle, les supercalculateurs les plus puissants sont capables de simuler 46 Qubits de puissance. Pour chaque qubit supplémentaire, il faut doubler la mémoire RAM. Avec 72 Qubits, Bristlecone serait, de fait, impossible à rattraper.Les tests deviennent à peine de commencer et la démonstration de sa « suprématie quantique » pourrait prendre quelques mois. Le succès n'est cependant pas garanti, car la puissance n'est pas tout : encore faut-il contenir le taux d'erreur de calcul en-dessous d'un certain seuil. D'après Google, le taux d'erreur maximum est de 1% pour une puissance de 100 Qubits. A 72 Qubits, la marge acceptable se situerait entre 0,5 et 1%.On est encore loin, cependant, de la machine quantique idéale, selon Google : celle-ci devrait développer au moins 100 millions de Qubits de puissance de calcul, avec un taux d'erreur inférieur à 0,01%. Une machine qui pourrait n'être créée que dans plusieurs décennies. Mais nul doute quemarquera tout de même son époque, s'il atteint déjà ses modestes objectifs.