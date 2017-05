Modération sur Facebook : les consignes révélées

"Menace crédible", "recherche de plaisir", "débat politique"... Tout un tas de critères !

Suicide : pas de censure automatique par Facebook

Modifié le 22/05/2017 à 10h03

Si les décisions de Facebook quant à la suppression de certains contenus choquants vous ont déjà laissé perplexe, grâce à ces consignes, vous allez tout savoir sur les principes qui guident les modérateurs du réseau social dans leur prise de décision.Sont considérées comme n'ayant pas leur place sur le réseau social les menaces de vol de tout type, d'escroquerie, de meurtre, de viol et de vandalisme. Mais pour être supprimée, une telle menace doit être "crédible" : le message doit s'accompagner soit d'une mention du lieu où se trouve la victime, soit de la date ou de l'heure, soit du moyen utilisé, soit d'une mise à prix.Sont interdites sur Facebook les photos ou vidéos montrant la mort d'une personne ou d'un animal, de même qu'une représentation de souffrances causées par la violence qui revêtent une recherche de plaisir (sadisme). Toutefois, des propos comme "Il méritait bien ce qui lui est arrivé" seront tolérées si la victime est un personnage public. Une affirmation comme "Pendez ce salaud !" sera tolérée car considérée comme étant un soutien à la peine de mort, et donc une contribution à un débat politique.Au sujet de vidéos en direct montrant une tentative de suicide, les consignes de Facebook précisent : "" Entendez : le contact avec des spectateurs peut décourager la personne de passer à l'acte et donc sauver une vie.", peut-on lire dans un des documents.Facebook fait cependant exception pour les suicides qui méritent de faire l'actualité. Le réseau social a par exemple choisi de laisser en ligne une vidéo montrant un Égyptien en train de s'immoler par le feu en octobre 2016 pour protester contre la hausse incontrôlée des prix.Les consignes recommandent également aux modérateurs de Facebook de laisser passer les menaces de suicide "". Ils ont aussi pour recommandation de ne pas tenir compte des menaces de suicide faites uniquement au moyen d'émoticônes ou de hashtags, et des cas où le moyen de suicide annoncé a peu de chances de succès.