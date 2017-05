Sunrise Health invente la messagerie dédiée à la souffrance psychique

La souffrance psychique, mal du siècle ?

Une solution technologique peu chère, qui pourrait briser la solitude de millions de personnes suivies psychologiquement.Insuffisamment prises en charge du fait du recours sans doute trop systématique aux médicaments, les pathologies mentales font des ravages dans nos sociétés modernes. Aux Etats-Unis, la startup Sunrise Health met en avant des chiffres effarants :serait en souffrance psychique (mal-être, dépression, stress post-traumatique) générateurs de comportements destructeurs, comme les addictions ou le suicide dans les cas extrêmes.Mais la technologie pourrait bien faire bouger les lignes. En levant d'abord les réticences des malades eux-mêmes qui rechignent parfois à consulter, par peur d'être jugés ou stigmatisés. Sunrise Health vient ainsi d'achever la version beta d'uneSunrise Health a en effet constaté que de nombreux malades échouaient dans leur thérapie, car ils jugeaient les séances trop espacées. Aux Etats-Unis, celles-ci ont souvent lieu sous la forme peu développée chez nous de groupes de parole. Le service de discussion instantanée de Sunrise Healthentre deux sessions. Quand l'usager s'inscrit sur la plateforme de, celui-ci choisit un groupe en fonction de sa pathologie. Il remplit ensuite un questionnaire détaillé, anonyme ou non selon son choix, qui est transmis à un professionnel de santé jouant le rôle de modérateur. Le patient intègre enfin un groupe d'une douzaine de membres partageant les mêmes souffrances. Le groupe est ouvert 24/7.Sunrise Health assure que les premiers résultats sont enthousiasmants. Les 30 patients participant aux tests ont partagé leurs histoires et s'entraident. Une intelligence artificielle surveille discrètement tout ce qui se dit et sonne l'alarme si le modérateur humain n'est pas encore intervenu. L'application est gratuite pour les usagers, mais payante pour les services de santé qui l'utilisent. Mais au final, elle pourrait générer d'importantes économies, en réduisant sensiblement le recours aux médicaments et les hospitalisations en cas de crise.