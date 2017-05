5G et bandage vont bientôt s'allier pour votre santé

Les bandages connectés et autonomes

Des projets tous azimuts

Les pansements "intelligents" permettront au médecin de suivre ses patients à distance. Pratique en cas d'infection de la plaie !Que se passe-t-il sous le pansement ? Plutôt que de l'enlever pour constater visuellement l'évolution de la guérison, l'université galloise de Swansea s'apprête à tester un pansement connecté qui facilitera le contrôle. Imprimé en 3D, donc aux mensurations précises du patient, ce bandage intelligent communiquera des données en temps réel aux praticiens via le réseau sans fil 5G. Les données seront collectées via des nanocapteurs innervant le pansement.Ce suivi en temps réel présente l'avantage d'adapter très précisément le protocole de soins et de limiter le nombre de consultations chez le médecin. Celui-ci est tenu informé en continu de l'évolution de la plaie, mais aussi de votre activité et de votre localisation (sous réserve, évidemment, de possibles restrictions liées au respect de la vie privée).En matière de pansement, l'arrivée de la 5G couplée aux progrès en matière de nanocapteurs constitue une vraie rupture technologique. Les projets sont nombreux : le Français Urgo travaille dans son centre de recherche près de Dijon sur un projet de capteur de compression pour les ulcères de la jambe.Une équipe anglaise de l'Université de Bath travaille quant à elle sur un pansement luminescent, qui change de couleur en cas d'infection bactérienne. Idéal pour limiter le recours aux antibiotiques. Enfin, le MIT (Massachussets Institute of Technology) américain est en train de mettre au point un patch doté de capteurs et recouvert d'un gel à base d'eau contenant des doses d'antibiotiques, qui se libèrent en fonction de la température corporelle.