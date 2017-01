« Fire Emblem Heroes » disponible sur smartphone le 2 février 2017

Fire Emblem débarque sur Switchfunction

Modifié le 19/01/2017 à 13h34

Nintendo va porter sur les téléphones portables et les tablettes une saga bien connue des amateurs de jeux de rôle japonais : la saga Fire Emblem. Cette dernière voit d'ailleurs plusieurs projets arriver en 2017.La saga Fire Emblem compte à ce jour 15 jeux et sa popularité est très grande au Japon. C'est ce marché que Nintendo vise en premier, ainsi que l'ensemble des amateurs de ce type de jeux. Le groupe ne s'attend donc pas à réitérer le succès de, qui a été téléchargé 40 millions de fois en trois jours et ce, simplement sur l'App Store.Mais la franchise Fire Emblem jouit d'une forte notoriété au pays du Soleil Levant. Nintendo semble avoir appris de son erreur concernant, puisque «» sortira simultanément sur Android, via le Google Play, et sur iOS, via l'Apple Store, le 2 février 2017, partout dans le monde. D'ailleurs, contrairement à, «» sera un jeu « free-to-play ,» avec achats in-app.L'annonce du prochain jeu pour smartphone estampillé Nintendo a été faite lors d'un événement spécialement dédié à la saga Fire Emblem à Tokyo. Le géant japonais a annoncé également plusieurs nouveaux jeux issus de l'univers de Fier Emblem, dont un nouveau jeu pour Nintendo 3DS, «». La Nintendo Switch aura aussi son jeu Fire Emblem, qui s'appellera «» et qui sera également disponible sur Nintendo 3DS.Concernant «», donc la version pour smartphone, Nintendo a précisé que le jeu ne reprendra pas l'une de ses caractéristiques principales : lorsqu'un personnage meurt, il pourra être ramené à la vie, contrairement à ce qui se passe dans les jeux sur console.