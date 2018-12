Comparatif stockage en ligne / cloud : quel est le meilleur service en 2018 ?

Notre sélection des meilleurs services de stockage en ligne / cloud

La question paraît tomber sous le sens, mais elle peut vous orienter vers différents types de services. Pourquoi a-t-on besoin de stockage en ligne ?La sauvegarde des données est la première réponse qui vient à l'esprit. Le cloud permet d'avoir une copie dématérialisée de ses fichiers les plus sensibles, que l'on peut restaurer en cas de pépin. On peut aussi tout simplement manquer d'espace local et utiliser ces services pour y stocker sa musique, ses photos ou ses vidéos, et y accéder depuis n'importe quel appareil.L'environnement professionnel s'est métamorphosé ces dernières années, on a également de plus en plus besoin d'avoir à portée de clic les documents sur lesquels on travaille. Le bureau connecté se déplace avec soi, et permet de disposer de ces fichiers, les modifier, et collaborer à leur édition avec d'autres utilisateurs.Cela va, en premier lieu, dépendre des types de données que vous voulez sauvegarder. Si vous avez de nombreux morceaux de musique, de photos, de vidéos à envoyer en ligne, le téraoctet est un minimum vital, et seules les offres payantes pourront satisfaire à vos exigences. Il en va de même si vous souhaitez réaliser des sauvegardes intégrales de votre ordinateur, ou même de votre smartphone : les modèles 128 Go ne sont pas rares, et on a vite fait de les remplir. C'est déjà au-delà de la plupart des formules gratuites.En revanche, ça n'est pas forcément le cas ! Certains services proposent un stockage illimité des photos et vidéos, moyennant une petite perte de qualité. Mais il se peut tout simplement que vos besoins en stockage en ligne se limitent à des fichiers texte ou des documents bureautiques. Dans ce cas, un gratuit bien fourni ou une formule d'entrée de gamme peuvent suffire.Un bon service de stockage en ligne doit être accessible et simple d'utilisation. Ça passe par la qualité du client local, qui doit être facile à configurer, et vous permettre de paramétrer le processus de sauvegarde. Quels dossiers synchroniser ? Sur quel disque télécharger les copies ? Comment l'espace est-il occupé ? L'interface de gestion en ligne doit aussi donner une information claire et précise.Avec la multiplication des appareils sur des plateformes parfois très variées, l'intégration avec ces différents systèmes est de plus en plus importante. Que vous soyez sous Windows, macOS, Android ou iOS, la plupart des services proposent aujourd'hui des apps desktop et mobile. Sur iOS on fera également attention à la présence d'un conteneur de l'app Fichiers, qui permet désormais d'utiliser des fournisseurs alternatifs à iCloud.Au-delà de la simple sauvegarde, il peut être intéressant de prêter attention à certaines fonctionnalités. Le stockage en ligne est aussi une solution pour étendre un espace local limité (sur un ordinateur portable par exemple) et il est important de pouvoir choisir quels dossiers on veut synchroniser. Certains services proposent également des alias, qui affichent le contenu de tout l'espace en ligne, mais ne synchronisent que les fichiers les plus utilisés.La sauvegarde de versions successives des fichiers sauvegardés peut être offerte, avec une durée de conservation plus ou moins longue, une fonctionnalité primordiale pour un usage dans un environnement productif.On connaît les éditeurs de logiciels et de services, jamais les derniers pour tenter d'attirer le client avec des fonctionnalités annexes : outils collaboratifs, applications en ligne voire accès à une suite bureautique complète. Soyez attentifs à ces petits plus produits, mais ne perdez pas non plus de vue l'essentiel : les capacités de stockage et de synchronisation dont vous avez besoin.Le stockage en ligne consiste à confier vos données à un tiers. Il faut donc que ce tiers soit sûr. Le chiffrement est essentiel, et proposé par la plupart des acteurs. L'authentification à double facteur est un plus qui permet de vous protéger notamment des vols de données par ingénierie sociale. Certains acteurs ajoutent enfin une protection contre les ransomwares et garantissent la restauration de vos fichiers rendus inutilisables en cas d'attaque.