ProtonVPN lance sa meilleure promotion : pourquoi c’est le moment ou jamais de se protéger en ligne ?

C'est le leitmotiv de ProtonVPN : la confidentialité en ligne. Et pour cause, la firme abrite ses serveurs dans trois pays européens réputés pour leur respect en matière de données personnelles : l'Islande, la Suède et la Suisse. ProtonVPN applique par ailleurs un chiffrement réseau avec la norme AES 256 bits, la plus haute actuellement possible, le RSA 4096 bits pour l'échange de clés de session et HMAC avec SHA384 pour l'authentification.

L'emploi de protocoles réputés tels qu'OpenVPN, IKEv2/IPSec et Wireguard constitue également un gage de sécurité indéniable. Il en est de même pour la solution de routage créée par Proton : Secure Core. Celle-ci évite que le réseau soit surveillé par des personnes malveillantes en quête de votre véritable adresse IP.

Proton AG a également mis au point son propre bloqueur de publicité, NetShield, et applique une stricte politique de non-journalisation à l'égard de tous les utilisateurs, même ceux de l'offre la plus basique. C'est là un élément clef pour votre confidentialité en ligne alors que de nombreuses autres solutions, parfois plus abordables, se financent en revendant les données de leurs utilisateurs. Pas de risque ici, ProtonVPN est là pour assurer votre cybersécurité.