Les meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits

1Password

1Password propose des applications faciles à utiliser et perfectionnées qui fonctionnent sur ordinateur (Windows, MacOS et Chromebooks) et smartphones (iOS et Android). Sa fonction Watchtower vous aide à identifier et à modifier les mots de passe faibles, réutilisés ou compromis. Son « mode itinérant » reste original et pratique si vous allez dans des pays un peu trop curieux avec vos données personnelles. En cas de difficultés, vous pouvez contacter le support technique (par email, Twitter ou chat) qui est assez réactif et précis. Pour finir, 1Password est un bon gestionnaire pour une… famille ou un groupe d’utilisateurs professionnel. Pour un usage personnel et grand public, LastPass est plus adapté et gratuit.