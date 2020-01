La bataille pour sauver le .org n'est pas perdue, de grands noms de l'Internet s'organisent

Une coopérative créée spécialement pour revendiquer leur opposition...

...et faire plier l'ICANN, qui possède un droit de veto encore utilisable

Source : Engadget

Fondée en 1992, l'Internet Society, organisme à but non lucratif, a créé en 2002 le registre d'intérêt public (ou PIR), qui a depuis la gestion totale du nom de domaine .org, apposé à environ 10 millions de sites web dans le monde. Mais l'annonce, en novembre dernier, de la cession du PIR au fonds d'investissement Ethos Capital ne passe pas du côté des protecteurs d'Internet.Pour empêcher la cession et stopper la transaction, estimée à 1,1 milliard de dollars et devant être définitivement bouclée au cours du premier trimestre 2020, les défenseurs d'Internet ont créé une coopérative à but non lucratif, afin de proposer une alternative visant à empêcher que l'extension .org ne se transforme en outil de censure, ce qu'ils redoutent.La coopérative () est composée de sept administrateurs, parmi lesquels Esther Dyson, la fondatrice de l'ICANN (Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Interne). Il est intéressant d'y retrouver l'ancienne journaliste, étant donné que l'ICANN aura contribué à favoriser la vente du PIR en levant la limite de prix sur les extensions .org. Celle-ci n'est visiblement et définitivement pas satisfaite par cette opération.Au sein de la coopérative, on retrouve également Katherine Maher, qui n'est autre que la directrice générale de la Wikimedia Foundation (depuis 2016), l'association qui milite pour le libre partage de la connaissance au travers des nombreux projets Wikimédia comme Wikipédia, le Wikitionnaire, Wikimédia Commons, Wikidata, etc.Parmi ses soutiens, la coopérative peut compter sur celui de l'Electronic Frontier Foundation, une organisation californienne non gouvernementale internationale (ONGI) qui protège les libertés sur Internet et qui s'était aussi opposée à la vente.Tous les opposants à la cession espèrent que l'Internet Society reviendra en arrière. Ils essaient aussi et surtout de convaincre l'ICANN d'empêcher la vente de l'extension à Ethos Capital. L'ICANN jouit en effet d'un droit de veto qui lui donne la possibilité de de s'opposer à tout moment à un changement de propriétaire si la sécurité, la fiabilité ou la stabilité du domaine .org est remise en cause. L'ICANN a, théoriquement, jusqu'à la fin du mois de janvier pour se prononcer.Les membres de la nouvelle association espèrent créer