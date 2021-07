L'excellent SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus baisse encore en prix pour les Soldes

Cette offre s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Samsung, une très solide marque en la matière, modèle 970 EVO Plus. Une excellente référence sur le marché, notamment grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles jusqu'à 3 500 Mo/s et 3 300 Mo/s respectivement.

Propulsé par la technologie V-Nand de Samsung, le 970 EVO Plus se montre également relativement peu gourmand en consommation énergétique, requérant un maximum de 30 mW. Il se veut par ailleurs particulièrement résistant, en promettant pour une capacité de stockage d'1 To une endurance jusqu'à 600 To, ainsi que des températures de fonctionnement extrêmes.

Pour ne rien gâcher, le 970 EVO Plus se montre compatible avec de nombreux systèmes grâce à son interface SATA 6 rétrocompatible avec SATA 3 et SATA 1.5. Un constat qui se marie parfaitement avec son gabarit très fin de 118 grammes pour 0,24 cm de hauteur, 8,01 cm de longueur et 2,21 cm de largeur. Il est ainsi parfaitement capable de trouver sa place même dans un ordinateur portable, pour d'impressionnants gains de performance.