Windows 10 : OneDrive 64-bit disponible en preview avec une meilleure synchro des fichiers volumineux

Lancé en 2007 (!), OneDrive va enfin profiter d'une version 64-bit sur Windows. Microsoft vient en effet de déployer en prévisualisation publique la mouture 64-bit de son client de synchronisation, avant, on l'espère, de le proposer rapidement et plus globalement à tous les utilisateurs.

Sans surprise, un système en 64-bit (c'est à dire une vaste majorité des PC aujourd'hui) utilisant cette version de OneDrive sera bien plus performant pour gérer les fichiers, notamment dans le cas de documents volumineux ou d'un grand nombre d'éléments. Notez que si vous comptez tester cette nouvelle mouture , il vous faudra posséder le même numéro de version pour passer entre les versions 32 et 64-bit.