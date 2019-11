Google implémente de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour G Suite

Sécurité avancée des données

La protection des applications tierces et du Cloud renforcée

Source : Help Net Security

En test avec une version beta depuis août 2019, de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Google Suite sont désormais disponibles pour les entreprises.Lancé en 2017, le programme « Protection Avancée » propose un contrôle renforcé des comptes Google. Le but : se prémunir des attaques informatiques et protéger les e-mails, documents et autres données personnelles stockées sur les différents services Google.Parmi les nouvelles fonctionnalités présentées, on retrouve une authentification avec deux clés de sécurité minimum, une analyse plus poussée des e-mails pour détecter de potentielles menaces, le renforcement des mesures de validation d'identité lorsqu'un utilisateur engage une procédure de récupération de son compte, ou encore une protection renforcée pour le téléchargement de fichiers.En parallèle, un contrôle d'accès aux applications tierces permettra de restreindre l'accès aux données d'applications douteuses ou non-vérifiées par Google. Les administrateurs de domaines pourront consulter la liste des applications tierces qui ont accès aux données, ouvrir ou fermer cet accès et restreindre leur utilisation à certains utilisateurs.Enfin, la firme californienne a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité de son Cloud. Parmi elles : l'External Key Manager, un service de sécurité pour stocker et gérer les clés de chiffrement en-dehors de l'infrastructure Google Cloud.