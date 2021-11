Vous cherchez un gestionnaire de mots de passe sécurisant et pas cher ? NordPass est là !

Il existe plusieurs types de personnes lorsqu'il s'agit de gérer ses mots de passe : celles qui utilisent le même partout, celles qui en oublient la moitié et celles qui utilisent un gestionnaire de mots de passe et n'en ont donc qu'un seul à retenir. Avec NordPass, vous pouvez rejoindre le dernier groupe et vous simplifier la vie. Ce service disponible sur la majorité des appareils et navigateurs permet de stocker, organiser et accéder à ses mots de passe en toute sécurité peu importe où on se trouve. Un générateur de mots de passe vous permettra de doter vos comptes de sésames à l'épreuve des attaques par force brute.

NordPass assure que le chiffrement de ses serveurs ne donnera accès à vos mots de passe à personne, pas même à eux. Quand on connaît le passif de l'éditeur sur les questions de sécurité, on peut les croire les yeux fermés. D'ailleurs, NordPass vous avertira si votre mot de passe est compromis dû à une fuite de données, un phénomène malheureusement de plus en plus courant depuis le début de la pandémie.