Marre de retenir tous vos mots de passe ? Cette offre Nordpass est faite pour vous !

Dans un monde toujours plus numérique en découle un point essentiel : il faut rester maître des données qui nous appartiennent, et ne pas subir des situations non souhaitées. NordPass a pensé pour vous divers outils afin d'être à la pointe en matière de sécurité et vous alerter au besoin. À commencer par un outil de recherche inhérent aux données qui vous appartiennent et qui pourraient être divulguées, l'idée étant de réagir rapidement.

Avec Password Health, vous pouvez également savoir quels sont vos mots de passe les plus faibles et potentiellement vulnérables, voire ceux trop vieux ou fréquemment réutilisés. Soit autant de pratiques qui peuvent nuire à la sécurité de vos données. Vous avez également besoin de partager un mot de passe avec quelqu'un d'autre ? Faites-le facilement grâce à une fonctionnalité dédiée. Vos échanges sont chiffrés de manière à ne pas les compromettre, et vous pouvez également ouvrir un accès complet ou limité à un tiers selon vos besoins.

Une fonctionnalité très pratique, de même si vous avez besoin de transmettre de manière urgente un mot de passe ou une note sécurisée stockée sur votre compte à un proche : faites-le aisément grâce à Accès d'Urgence. NordPass vous permet également de générer des mots de passe robustes grâce à un outil spécifique et de vous connecter de manière biométrique (reconnaissance faciale, empreinte digitale…), et ce pour ajouter une échelle de sécurité supplémentaire, de même que l'authentification à multiples facteurs. Autre fonctionnalité récente et tout aussi utile : l'accès d'urgence. Avec NordPass Premium, en cas d'urgence, il est possible de fournir aux membres de sa famille ou à ses amis proches l'accès à vos mots de passe et notes sécurisées stockées dans votre coffre-fort NordPass.

Vos données sont entre de bonnes mains, chiffrées grâce à l'excellent algorithme dédié XChaCha20, tandis que, comme pour NordVPN, NordPass est garanti « zéro connaissance » : l'entreprise n'a pas accès à votre compte et aux données qu'il contient, tout est maîtrisé par vous. En bref, NordPass est une solution aussi complète que sécurisée, intuitive à l'usage et, en prime, qui s'offre à (très) bon prix. À vous d'en tirer profit !