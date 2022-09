À son tour, pCloud lance son gestionnaire de mots de passe

Le gestionnaire de mots de passe est un outil pour le moins utile au quotidien, et sur ce marché, déjà fortement concurrentiel, un nouveau venu vient d'arriver via pCloud. Cette entreprise suisse propose depuis 2013 des solutions de stockage en ligne de fichiers chiffrées et poursuit son développement en proposant désormais son propre gestionnaire de mots de passe. Elle a dévoilé cette information dans un billet sur son blog ce 26 septembre 2022.

La firme compte notamment s'appuyer sur ses 16 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs revendiqués en 2021 ainsi que sur sa réputation concernant la qualité du cryptage des informations enregistrées : un paramètre essentiel pour un gestionnaire de mots de passe.

En effet, comme pour sa solution de stockage cloud, pCloudPass emploie la norme de chiffrement AES 256 bits, la plus élevée actuellement disponible sur le marché et comparable à celle employée par l'armée américaine pour chiffrer ses communications internes, par exemple. Pour déverrouiller l'accès au gestionnaire de mots de passe, vous pouvez employer un mot de passe maître ou vos données biométriques. pCloud propose en outre un accès et une synchronisation multiplateforme, avec notamment des applications pour les ordinateurs sous Linux, macOS et Windows, et les smartphones sous iOS et Android.