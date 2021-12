Bon plan pCloud : offrez-vous 2 To de stockage en ligne à prix réduit !

Si vous ne connaissiez pas encore la firme suisse pCloud, spécialisée dans le stockage ultra-sécurisé de données en ligne, vous n'avez plus qu'à vous laisser séduire. Pour ne plus avoir à transporter vos papiers d'identité, dossiers de travail, ou même photos de famille sur vos SSD et autres clefs USB, pCloud se présente avec un service bien pratique : le stockage en ligne. Et en prime, cette offre est LIFETIME, pour ne plus avoir à compter les années : votre abonnement est valable pour 99 ans.

Ce service est par exemple très utile pour un partage avec votre famille, puisque jusqu'à 5 utilisateurs peuvent bénéficier des 2To de stockage. Avec un outil de répartition équitable entre les différents bénéficiaires, chacun sera à même de stocker et gérer ses fichiers via une simple connexion au service en ligne. Même les ados seront ravis : ils n'ont qu'à enregistrer leurs films et musiques favoris, et ils pourront les lire depuis la plateforme, grâce à un lecteur audio et vidéo intégré. Pratique, même en vacances !

Effectuez des sauvegardes Dropbox, OneDrive, Google Drive, Google Photos, ainsi que Facebook, pour être sûr de ne rien égarer grâce à pCloud. Vous disposez également d'un historique de corbeille de 30 jours afin de potentiellement récupérer vos fichiers supprimés, à votre guise. Cette année encore, pCloud obtient 9/10 à notre test Clubic 100% indépendant. Une offre qui n'attend plus que vous !