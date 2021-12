Stockage en ligne : les offres spéciales Cyber Monday (-76%) encore disponibles chez pCloud, à saisir de suite !

Lancé en 2013 en Suisse, pCloud est un service de stockage très populaire en Asie et outre-atlantique. Il faut dire que c'est l'un des premiers de son genre à proposer des offres à vie dans un marché où l'abonnement est la norme. Pour faire simple, pCloud permet de sauvegarder synchroniser et partager ses fichiers (photos, musiques, vidéos, etc). Créé en Suisse en 2013, il s'est tout récemment implanté en Europe par le biais d'un data center au Luxembourg.

Le service est largement disponible avec une web app, des clients pour macOS, Windows et Linux ainsi que des applications pour Android et iOS. Sur les OS de bureau, le service s'installe sous la forme d'un disque dur virtuel et s'intègre directement dans l'explorateur de fichiers. Intégralement traduite en français, l'interface est simple et intuitive même pour un novice.