Besoin de stockage en ligne ? Optez pour pCloud en profitant des tarifs à -65% en ce moment !

Qui dit monde (inter)connecté dit besoin croissant de disposer de certaines données plus ou moins essentielles à tout instant : papiers d'identité, dossiers de travail, ou même photos de famille. Pour ne plus avoir à tout transporter sur vos SSD et autres clefs USB, avec le risque potentiel de les perdre comme de les oublier. pCloud se présente avec un service bien pratique : le stockage en ligne LIFETIME, pour ne plus avoir à compter les années.

Avec 5 utilisateurs potentiels, voilà de quoi ravir vos proches, qui peuvent, comme vous-même, bénéficier des 500 Go ou 2To de stockage suivant l'abonnement que vous choisissez. Avec un outil de répartition équitable entre les différents bénéficiaires, chacun sera à même de stocker et gérer ses fichiers via une simple connexion au service en ligne. Et vous pouvez continuer à gérer cet abonnement sans souci, notamment si, par exemple, vous devez retirer l'une des personnes bénéficiant initialement des 5 places d'utilisateurs incluses, tout est prévu pour faire face à tout type de situation.

Vous pouvez par ailleurs dormir sur vos deux oreilles grâce à un chiffrement AES de 256 bits, le plus haut niveau de confidentialité actuel qui vous permet de ne pas craindre les pirates du Web, pour des données enregistrées en toute sérénité. Avec également 500 Go ou 2To de liens de partage (selon votre offre), la dimension collaborative n'a pas été oubliée, tandis que les 30 jours d'historique de corbeille seront bien utiles pour récupérer des fichiers (in)volontairement supprimés.

De quoi obtenir un beau 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.