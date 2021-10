Besoin d'un stockage cloud performant et abordable ? Icedrive vous offre 10 Go gratuits

Le mois d'octobre se poursuit et son lot de bons plans avec ! Aujourd'hui, une belle affaire est à saisir chez Icedrive ! Pas besoin de plus de 5 minutes pour vous offrir 10 Go de stockage en ligne gratuitement !

Un deal à saisir en ce moment sur le site de la firme britannique qui vous permet ainsi de compter sur un bel espace cloud qui ne vous fait plus craindre d'oublier vos clefs USB et autres disques durs ! Une simple connexion et le tour est joué !