Bon plan pCloud : une offre de stockage cloud à vie en PROMO à -65% !

La promotion 2 To pour famille de pCloud est une offre LIFETIME. Autrement dit, vous souscrivez à l’ouverture de votre compte en réglant le montant de 500€ et c’est tout ! Vous aurez accès à votre espace de stockage en ligne à vie sans date de fin et sans avoir besoin de renouveler l’abonnement. Tout est payé uniquement une seule fois au départ.

En plus de cette particularité, vous allez également pouvoir partager les 2 To entre 5 utilisateurs. Le titulaire du compte définit l’espace libre de chacun. Idéal dans le cadre familial pour partager des données. En même temps, chacun a son espace privatif pour stocker ses fichiers personnels sans que les autres membres puissent y accéder. Chaque utilisateur dispose de son identifiant personnel de son espace privé.

De plus, pour donner accès à certains fichiers ou dossiers, il est possible avec cette offre de pCloud de créer des liens partageables à donner à des utilisateurs extérieurs à votre compte. Ils disposeront donc d’un accès restreint aux dossiers que vous aurez défini et vous disposerez de 2 To de trafic sur ces liens. Vous pourrez donc partager des photos d'un mariage ou d'un anniversaire avec le reste de votre famille.