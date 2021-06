Alternative Google Photos : offre stockage cloud inédite à saisir chez pCloud pour famille

Le compte Familial de pCloud vous permet de disposer de 2 To d’espace libre en ligne. Ce service cloud vous offre la possibilité également de partager cet espace comme vous le souhaitez entre 5 utilisateurs.

Ainsi, chacun aura son propre accès avec un espace défini selon vos choix. Par exemple, un enfant peut bénéficier de 300 Go, un parent de 700 Go et une autre personne de 1 To, et ce afin de sauvegarder tous les documents importants de la famille et les photos. Ce qui est certain, c'est que chaque personne profitera d'une confidentialité imparable sur son espace.

De plus, si vous souhaitez donner l’accès à certains de vos dossiers, vous pourrez créer des liens de partage et vous disposerez d’un trafic de 2 To sur ses liens. Solution idéale pour partager les photos et vidéos d’un événement familial avec le reste de la famille et les amis.