Stockage en ligne : découvrez l'offre imbattable de pCloud spéciale Pâques à -1480€ !

Vous n'avez jamais assez de place sur votre PC ou sur votre smartphone à cause de fichiers trop lourds qui s'accumulent jour après jour ? pCloud est là pour vous. Le service de stockage en ligne vous permet de bénéficier de 2 To d'espace dans le cloud afin de déposer tous vos fichiers. Il vous suffit d'accéder à votre espace en ligne via votre navigateur ou depuis l'application mobile pour commencer à téléverser vos documents, photos et vidéos.

Cette offre de Pâques est d'ailleurs une offre familiale et vous pouvez partager votre espace de stockage avec les différents membres de votre foyer. Chacun possède son propre espace réservé et c'est vous qui divisez les 2 To selon les usages de vos proches.

De plus, pCloud propose une solution entièrement sécurisée. Chacun de vos fichiers est chiffré par de puissants algorithmes avant d'arriver sur les serveurs de pCloud. L'éditeur ne peut pas non plus accéder au contenu de vos fichiers.