Soldes : voilà un prix très intéressant pour ce SSD de 1To

Comme vous pouviez déjà justement l'imaginer, notre SSD portable du jour dispose d'un stockage de 1 To. Un espace idéal pour stocker des données très volumineuses comme des jeux, des logiciels gourmands en ressources et d'autres fichiers imposants. Les performances sont aussi au rendez-vous avec des vitesses allant jusqu'à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Bref, ce modèle n'a rien à envier aux SSD plus traditionnels.

Par contre, le SanDisk Extreme tire son épingle du jeu via sa dimension portable. En effet, sa boucle mousqueton vous permettra de le transporter facilement lors d'un déplacement. Par ailleurs, vos donnés resteront en sécurité grâce à un chiffrement AES 256 bits. Ce SSD bénéficie même d'une construction hyper solide puisqu'il peut résister aux chutes jusqu'à deux mètres de hauteur, à la poussière et à l'eau.