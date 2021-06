SSD pas cher : WD Blue 1 To chute à moins de 90€ pour les Soldes

Il s'agit donc d'un SSD interne M.2 NVMe d'une capacité d'1 To de Western Digital, une marque réputée dans le domaine, modèle WD Blue. Il se présente comme une solide addition à votre machine grâce à un débit de transfert interne annoncé jusqu'à 2 400 Mo/s et 1 950 Mo/s respectivement en lecture et en écriture.

Qualité Western Digital oblige, le WD Blue se présente comme un SSD interne extrêmement fiable et endurant, affichant notamment une endurance jusqu'à 600 To. De quoi lui assurer une grande longévité sans perte de puissance. Le WD Blue se montre également très résistant, avec une grande résistance aux chocs et capable de fonctionner même sous des températures extrêmes (-55°C jusqu'à 85°C).

Le SSD M.2 NVMe 1 To WD Blue saura facilement trouver sa place dans votre machine pour apporter une grande différence, avec son poids de 6,5 g pour 22 mm de largeur, 80 mm de profondeur et 2,38 mm de hauteur, à condition de disposer d'une baie compatible M.2 2280.

Il se montre également économique en terme de consommation électrique, requérant 20 mW en basse consommation active, 5 mW en veille et jusqu'à une consommation d'énergie maximale de 3,5 W.