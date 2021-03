Ce SSD Samsung 870 QVO de 1 To est au meilleur prix avant la fin des Soldes Boulanger

Avec 1 To d'espace de stockage, ce disque dur 2,5" offrira effectivement une place suffisante pour de nombreux fichiers, même volumineux. Il évite les achats supplémentaires et se met en place facilement. D'ailleurs, si notre bon plan à moins de 90 euros concerne la formule 1 To, le 870 QVO existe également aux formats 2 To, 4 To et 8 To.

En tant que disque dur interne, il ne prendra pas de place sur le bureau. Son interface SATA le rend opérationnel immédiatement, et son poids plume n'affectera en rien celui de votre tour.

Une fois installé, ce SSD bénéficie de différents outils, et tout particulièrement de Samsung Magician. Ce logiciel se chargera de surveiller l'état de santé de votre disque dur.