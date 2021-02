Soldes Amazon : ce SSD Samsung 870 Evo de 500 Go est en promo

À la recherche d'un moyen pour donner un coup de fouet à votre ordinateur ? En installant un SSD, vous avez la possibilité de le rendre plus rapide, notamment au démarrage et au lancement d'applications. Et aujourd'hui, un tel matériel n'est plus réservé à ceux prêts à dépenser une fortune dans leur machine.

Pour obtenir les meilleurs tarifs, il faut néanmoins rester attentif aux promos les plus alléchantes, et la team Clubic Bons Plans et là pour vous aider. Pendant ces soldes d'hiver, nous avons repéré un très bon SSD, le Samsung 870 Evo, à prix réduit. Sa version de 500 Go est en effet proposée à seulement 59 € sur Amazon, soit une remise de 26 % sur le tarif ordinaire.