Ce SSD Samsung 870 Evo 1 To passe sous les 100€ pour les Soldes Amazon

Ce SSD Samsung 870 Evo est un modèle interne au format 2,5 pouces avec une capacité de stockage montant jusqu'à 1 To. Ainsi, vous pourrez y loger de nombreux fichiers comme des jeux vidéo, des photos ou encore des logiciels gourmands en ressources. Grâce à son interface en SATA 6.0 Gb/s, il est capable d'atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 560 Mo/s et 530 Mo/s en écriture.

De plus, le Samsung 870 Evo est utilisable sur n'importe quel ordinateur de bureau ou portable. Il s'installe très facilement et délivre des performances exceptionnelles grâce à la technologie Intelligent Turbo Write. Ainsi, votre PC gagnera en efficacité dès le démarrage.