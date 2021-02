Bon plan VPN : Surfshark dévoile une nouvelle offre spéciale à -81%

Pour profiter de cette réduction actuellement appliquée par Surfshark, il faut simplement souscrire à la formule 24 mois. Au moment de payer, vous devrez effectuer un paiement unique de 49,28€, ce qui équivaut aux fameux 2,05€/mois. En plus de cette économie de -81%, le client dispose de 30 jours pour changer d'avis s'il n'est pas satisfait de son achat. Maintenant, passons aux possibilités offertes par ce VPN.

L'avantage majeur de Surfshark, c'est qu'un seul compte peut être utilisé sur un nombre illimité d'appareils (iOS, Android, Windows, macOS, Chrome, Firefox, Linux et Fire TV). Ainsi, toute votre famille et vos amis pourront en profiter sans débourser un centime de plus. Mais ce n'est pas tout !

En effet, grâce à ses plus de 3200 serveurs ultra rapides dispersés à travers 65 pays, vous pourrez contourner la censure et débloquer tout le contenu d'internet. Pas moins de 15 bibliothèques Netflix basées à l'étranger peuvent ainsi être déverrouillées.