Soldes : le To de stockage SSD passe sous les 100€ avec le Sandisk Ultra 3D sur Amazon

En plus de proposer d'excellentes performances et une capacité de stockage idéale pour moins de 100€, ce SSD est également très compact et pourra autant être installé dans un ordinateur fixe que portable. D'une largeur de 7mm pour une longueur de 101mm et une hauteur de 70mm pour un poids de 54 grammes, il saura trouver sa place absolument partout.