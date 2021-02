Soldes : une chute de prix spectaculaire pour le SSD interne WD Green 120Go

Pour ce prix extrêmement bas, on obtiendra une solution de stockage adaptée à des besoins spécifiques. Avec cette capacité de 120 Go, la gamme WD Green suggère un format parfait pour le lancement de ses applications favorites. On pourra aussi y installer Windows : tous les fichiers installés sur ce disque profiteront d'une exécution plus rapide.

Ce disque dur bénéficie également d'un encombrement réduit. Ici au format 2,5", il s'installe facilement grâce à son interface SATA 6 Go/s. Il pèse moins de 40 grammes pour une épaisseur de seulement 0,7 cm. Une fois installé, il prendra donc peu de place, ne gênera pas les câbles alentour et n'affectera pas le poids de l'ordinateur. Et en tant que disque interne, il évite l'encombrement qu'induirait un modèle externe.