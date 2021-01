Soldes Fnac : le SSD externe Samsung T5 500 Go baisse son prix pour la 2ème démarque

Cette fois, c'est la Fnac qui s'occupe de tout avec des modalités très appréciables sur cet article. Dans un premier temps, soulignons la livraison gratuite à domicile pour tout le monde. Le retrait en magasin se fera lui aussi sans frais supplémentaires. Pour recevoir la commande en express, n'hésitez pas à vous abonner au service Fnac+ (9,99€ la première année puis 14,99€/an). Ce produit est "satisfait ou remboursé" et sa garantie est valable pendant deux ans.

Le Samsung T5 est un SSD externe doté d'un espace de stockage de 500 Go. Il pourra donc accueillir un grand nombre de fichiers volumineux comme des vidéos, des jeux ou encore certains logiciels imposants. Ses performances seront constamment au top puisqu'il affiche une vitesse de transfert pouvant monter jusqu'à 540 Mo/s (soit presque 5 fois plus rapide qu'un disque dur classique). Tout cela étant rendu possible via l'interface USB 3.1 Gen 2.

Pour commencer à vous servir de ce SSD, il vous suffira donc de le connecter en USB à votre ordinateur. Aucune manipulation fastidieuse ne sera requise.