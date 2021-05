Belle affaire pCloud pour famille : 2 To de stockage cloud à prix cassé

Economisez gros avec l'offre pCloud pour famille. Vous payerez une seule fois un montant de 350€, soit une économie de 75% par rapport au prix de base qui est de 1400€. A ce prix cassé, vous obtiendrez un stockage à vie pour vous et pour 4 membres de votre famille. Vous pourriez importer tout type de fichiers et y accéder à tout moment. De plus, l'interface est simple, intuitive et très facile à utiliser.

Pour le côté collaboration, pCloud est accessible depuis tous les navigateurs web et sur les ordinateurs compatibles Windows, macOS et Linux. La plateforme de stockage est aussi accessible depuis l’application mobile sur votre smartphone ou tablette (iOS et Android). Tous vos fichiers seront synchronisés entre tous vos appareils et en temps réel. Vous pouvez également générer des liens et inviter les membres de votre famille directement à un dossier. Ils n'auront pas besoin d’être membre de pCloud pour y accéder.