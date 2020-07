pCloud casse le prix de son abonnement à vie de 75% pour la fête nationale belge

Vous finissez par en avoir l'habitude mais nous allons commencer par préciser des modalités importantes à prendre en compte avant de passer à la caisse. Ainsi, pCloud a décidé de profiter de la fête nationale belge pour rallonger la durée de validité de ses offres (jusqu'au 22 juillet à 23h59). La première concerne l'abonnement Premium 500 Go exceptionnellement à 122,50€ au lieu de 175€ et la seconde l'abonnement Premium Plus 2 To à 245€ au lieu de 350€ habituellement. Un paiement unique vous sera demandé puisque l'espace restera à votre disposition pour toujours !

Cet espace de stockage en ligne signé pCloud renferme bien des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de partager des fichiers avec des amis via des liens ou même un accès hors ligne sélectif. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le fait de pouvoir choisir des serveurs européens pour y placer vos fichiers. Les vitesses d'accès aux données seront alors décuplées. La sécurité s'en trouvera aussi améliorée au passage.