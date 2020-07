Stockage en ligne : moins 75% sur les abonnements pCloud à vie !

Dès à présent, et pour une durée limitée, vous pouvez obtenir l'abonnement Premium 500 Go à 122,50€ et le Premium Plus 2 To à 245€. Il s'agit logiquement d'un paiement unique. Chaque formule donne accès à vie à un espace de stockage en ligne. Vous pourrez personnaliser vos liens de téléchargement et également bénéficier de 30 jours d'historique de corbeille. Vous aurez donc le pouvoir de récupérer facilement des fichiers effacés par mégarde.

Grâce à son aspect collaboratif, votre espace pCloud peut générer des liens qui permettront à un proche de télécharger des fichiers choisis par vos soins. Vous aurez la possibilité de personnaliser ces fameux liens et d'inviter directement des utilisateurs sur vos dossiers.

En matière de sécurité, une protection des canaux TLS/SSL est de la partie, tout comme le cryptage 256-bit AES sur tous vos fichiers. Vous pourrez même réaliser cinq copies de votre contenu sur différents serveurs.