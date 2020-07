Prix choc pour l'offre de stockage en ligne à vie chez pCloud à -75% !

Ainsi, pCloud met à votre disposition son offre Premium 500 Go à 122,50€ et la Premium Plus 2 To à 245€. Dans les deux cas, il s'agit d'un paiement unique puisque vous aurez ensuite accès à votre espace pour le restant de vos jours. Cette campagne promotionnelle est valable pour tous les nouveaux utilisateurs jusqu'au 16 juillet prochain. Sachez que vous pourrez être remboursé uniquement durant les 10 premiers jours suivant la date de l'achat. À présent, passons au contenu commun de ces formules.

Vous l'avez compris, pCloud fournit un espace de stockage en ligne à ses clients. Il est donc possible d'y placer n'importe quel type de fichiers (documents, vidéos, musiques…) pour faire de la place sur vos différents appareils. Le chiffrage AES 256-bit assure la sécurité de vos données personnelles et des copies peuvent même être effectuées sur différents serveurs.

L'avantage de pCloud, c'est qu'il favorise le partage de vos fichiers avec vos proches si vous le souhaitez via des liens de téléchargement. La gestion de votre contenu est instinctive et 30 jours d'historique de corbeille sont de la partie pour récupérer les éléments supprimés par mégarde.