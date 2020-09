L'offre de stockage en ligne pCloud Familial passe à 350€ pour la rentrée

Cette promotion de 75% est d’autant plus intéressante que l’offre Lifetime n’a pas de durée. Ce n’est pas un abonnement annuel à renouveler, mais bien un hébergement à vie pour seulement 350 € au lieu de 500€. Il n’y a pas de frais cachés.

L’offre 2 To Compte Familial vous donne accès à 2 To de stockage ainsi qu’à 2 To de trafic des liens de partage. Et vous pouvez partager ce compte entre 5 utilisateurs. De plus, l’offre comprend 30 jours d’historique de corbeille. En cas de destruction d’un fichier, vous pourrez le récupérer pendant 30 jours.

Et même si plusieurs utilisateurs ont accès à cette offre, chacun à son accès privatif avec une capacité de stockage définit par le propriétaire du compte.