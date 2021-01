Soldes Fnac : 4 To de stockage pour moins de 90€ avec ce disque dur externe Seagate

Seagate vous propose un disque dur qui associe performances et rapidité avec des débits en lecture et en écriture très élevés. Le déplacement ou la copie de vos fichiers ne prend que quelques secondes à quelques minutes pour les plus volumineux. Grâce à son port USB 3.0, plus besoin d'attendre de longues heures pour copier un répertoire ou une bibliothèque photo.