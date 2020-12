Le SSD PNY 500 Go à prix cassé sur Cdiscount avant Noël sur Cdiscount

Marre de subir la lenteur de votre vieux PC sous Windows, le démarrage est interminable, le lancement d’application vous laisse le temps d’aller faire un café et l’enregistrement d’une photo ou d’un PDF vous laisse le temps de vous demander s’il fera beau ou non ce weekend… il est temps de donner un sérieux coup de fouet à votre machine.

Et pour ça, rien de mieux qu’un nouveau disque SSD pour remplacer le poussif HD d’origine. Offrez-vous l’espace dont vous avez besoin et les meilleures performances pour redonner un bon coup de jeune à votre ordinateur. Et n’ayez crainte, la modification ne va pas vous ruiner, au contraire. Le SSD PNY est proposé à moins de 60 € chez Cdiscount en version 500 Go.