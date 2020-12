Le disque dur 2 To WD Blue est en promo chez Cdiscount

Terminons sur la construction du WD Blue qui profite de toute l'expertise de Western Digital pour délivrer une robustesse incroyable et une fiabilité irréprochable sur le long terme. Ce produit vous accompagnera pendant de nombreuses années. De plus, en téléchargeant gratuitement le logiciel Acronis True Image WD Edition, vous pourrez cloner le disque et sauvegarder vos données facilement. Ces dernières seront constamment protégées sur ce disque.