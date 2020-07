Le disque dur externe Western Digital P10 Game Drive soldé chez Cdiscount !

Une fois l'achat effectué, vous aurez la bonne surprise de recevoir deux mois d'abonnement offerts au Xbox Game Pass Ultimate. Via l'application Xbox téléchargeable gratuitement sur votre ordinateur, vous pourrez accéder à de nombreux jeux sans frais supplémentaires. Des titres comme Halo The Master Chief Collection, Sea of Thieves, Gears of War 4 ou encore Forza Horizon 4 seront alors à vous !