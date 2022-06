VPN : vous allez comprendre pourquoi vous devez préserver votre anonymat en ligne

Les informations concernant votre personne, vos pratiques, mais aussi vos préférences ou encore vos aspirations, valent chères sur le Net. N'avez-vous jamais trouvé étrange que, deux jours après avoir parlé du Maroc avec vos amis, une publicité ciblée pour un voyage à Marrakech apparaisse dans votre fil ? Il n'y a pas grand chose de plus énervant qu'avoir à batailler contre les cookies et toutes les traces que vous pouvez laisser, bien souvent involontairement, en ligne. Vos informations vous appartiennent avant tout, et pour vous redonner la main, le choix d'un VPN aussi performant que CyberGhost est la clef .

Vous bénéficiez ainsi d'une adresse IP et d'une géolocalisation de substitution pour mettre en déroute les traqueurs du Web et ne plus subir de contenus ciblés. Plus encore, CyberGhost applique une stricte politique de non-journalisation appuyée par une législation roumaine parmi l'une des plus favorables au respect de la vie privée. En d'autres termes, CyberGhost n'enregistre pas ce que vous êtes en train de faire, et par conséquent, ne peut donc pas revendre de données vous concernant, ce qui constitue un vrai atout pour votre cyberconfidentialité.