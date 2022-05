VPN : L'offre du moment que tout le monde s'arrache est disponible !

Avec CyberGhost, usez à votre guise des adresses IP et géolocalisations qui vous permettent de faire fi des traqueurs en ligne. Oubliez les publicités ciblées, gardez vos informations personnelles pour vous, et bénéficiez de contenus les plus divers. Pour ne pas lésiner sur votre cybersécurité, CyberGhost est l'atout maître et cela, sur une pléiade d'appareils électroniques. Ainsi, ce sont vos ordinateurs (macOS, Linux, Windows), tablettes et autres smartphones (Android, iOS), mais aussi votre Smart TV (Android TV, Apple TV, Fire TV) votre routeur et même votre console de jeu qui peuvent être équipés avec CyberGhost ! En plus de ces applications, des extensions Web pour Chrome et Firefox sont également disponibles. Ainsi, la firme vous offre une large possibilité, avec jusqu'à 7 appareils couverts dans une seule licence, et même si vous ne souhaitez par exemple équiper qu'un ordinateur, vous pouvez ainsi faire profiter à vos proches de votre souscription chez CyberGhost.